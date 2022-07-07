Сбежавшую из РФ и похудевшую Нетребко освистали фанаты: «Вам не идет, старит!»

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

Поклонники знаменитой оперной певицы призывают ее обратиться к врачу из-за болезненного внешнего вида.

Оперная певица, оставившая РФ, пытающаяся «усидеть на двух стульях» Анна Нетребко обеспокоила поклонников новым фото, на котором предстала заметно похудевшей в открытом летнем наряде. Оперная дива опубликовала кадр из прогулки на яхте. На ней был летний алый костюм из майки на тонких бретелях и коротких шорт. Однако за обнаженную стройность подписчики звезду не похвалили. Публика посоветовала звезде срочно обратиться к врачу из-за болезненной худобы.

«Аномальная худоба вам не идет, старит как-то!»

«Проверьте здоровье — срочно!»

«Что с ней происходит?» — писали пользователи.

Бдительная пресса тщательно следит за жизнью бежавшей из РФ артистки и реакцией россиян на каждое ее движение и слово. Однако негативные комментарии в соцсетях знаменитости можно обнаружить только в первые минуты после публикации. Желающая, очевидно, только позитивных мнений Нетребко «чистит» аккаунт, оставляя под фото исключительно хвалебные отзывы.

Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная певица прежде признавалась в своих интервью, что готова сидеть хоть на трех стульях, лишь бы не портить отношения с публикой в Европе и России. Подразумевалась в первую очередь позиция артистки относительно спецоперации РФ на Украине. В первые дни после ее начала Нетребко деликатно молчала, но позже под давлением немецкого менеджмента, пригрозившего разрывом контрактов, она осудила политику Москвы.

При этом исполнительница отмечала, что любит российскую публику и хочет снова выступать на родине. Она заявила, что не считает себя предательницей и не понимает, почему реакция на ее слова оказалась столь резкой и отрицательной. Но пока все концерты звезды в РФ отменены. Разочарованные зрители уже не ждут новых творческих встреч, некоторые предлагают артистке не возвращаться.

Ранее, писал 5-tv.ru, журналист Евгений Додолев рассказал, сколько денег получала за свои выступления Анна Нетребко от российских властей. Комментируя спецоперацию, певица подчеркивала — она не обязана президенту Владимиру Путину лично и стране в целом своим состоянием. Слукавила, настаивает Додолев.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.