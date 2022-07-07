Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО

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В ФТС рассказали, что в Совете ВТамО 23–25 июня удалось принять «взвешенную резолюцию».

Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов заявил, что Европейский союз и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что в результате участия России в Совете ВТамО 23–25 июня удалось принять «взвешенную резолюцию, в которой все стороны призываются к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру».

Как ранее писал 5-tv.ru, генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете организации по правам человека.