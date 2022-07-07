В Херсонской области найден перевалочный пункт украинских диверсантов

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Оружие было доставлено, однако диверсионная группа почему-то так и не вышла на связь.

В Херсоне и области российскими силовиками найдены схроны украинских диверсантов.

«В частном заброшенном доме в Херсоне по просьбе сотрудников погранслужбы Украины был организован схрон с вооружением», — приводит слова источника РИА Новости.

По его словам, оно было доставлено по воде из поселка Парутино Николаевской области. Впоследствии груз планировалось передать некой диверсионной группе, но она так и не связалась со связным, которого задержали силовики. В схроне спецслужбами были обнаружены гранатометы, гранаты, автоматы с подствольными гранатометами и другое вооружение.

Помимо этого, найден тайник в поселке Куйбышево, где хранилось вооружение из схрона в Херсоне. Также там был спрятан тактический бинокль и GPS-навигатор. Тайники со взрывчаткой и оружием обнаруживаются достаточно регулярно. Кроме того, экс-сотрудники силовых структур Украины сами помогают в этом.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Глава государства Владимир Путин выступил с обращением к нации. Власти ЛДНР обратились за помощью к Москве в защите мирного населения от геноцида киевской власти. В ответ на действия РФ, страны Запада и ЕС начали санкционную политику.

Ранее 5-tv.ru о задержании в Херсоне террористов, совершивших покушение на главу УСИН.