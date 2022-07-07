Игорь Крутой объяснил отказ России от участия в «Детском Евровидении»

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Пока что Россия не примет участие только в 2022 году.

В Академии Игоря Крутого объяснили отказ России от участия в «Детском Евровидении». До этого композитор был организатором национального отбора на международный детский конкурс.

В организации рассказали, что Россия не примет участие пока только в 2022-м году. Такое решение было принято из-за выхода Первого канала, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, а также радиодома «Останкино» из Европейского вещательного союза, который и проводит конкурс.

Во «взрослом» «Евровидении» в этом году победила украинская группа. Вскоре после конкурса организаторы решили, что Украина не сможет принять музыкальное состязание в 2023 году. До этого Великобритания, которая заняла второе место, сообщала о готовности провести его у себя. Сейчас именно эта страна рассматривается в качестве основного претендента.

Как ранее писал 5-tv.ru, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал перенос международного песенного конкурса «Евровидение» из Украины в Великобританию издевательством над жителями победившей страны.