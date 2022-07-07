На Пятом канале акция «День добрых дел» для Артема Иванова

Фото, видео: 5-tv.ru

Каждый четверг Пятый канал рассказывает о детях, которым необходимо дорогостоящее лечение.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Срочная помощь необходима пятилетнему Артему из Саратова. Врачи обнаружили у мальчика глиому зрительного нерва. Совсем скоро он может ослепнуть на один глаз.

Единственный способ избавиться от опухоли — протонная лучевая терапия. Стоимость лечения — больше 2,5 миллиона рублей. Таких денег у семьи нет.

Но помочь Артему можем все мы вместе — сегодня на Пятом канале «День добрых дел». Просто отправьте СМС на короткий номер 2222 с суммой пожертвования. Или наведите смартфон на QR-код, который вы видите сейчас на экране.

Маленький Артем уже привык к процедурам и знает — больно не будет. Но все равно боится. С тоской смотрит на маму и придерживает ручку, через которую вводят наркоз.

Самое страшное уже позади. Теперь только глубокий сон, пока вокруг суетятся врачи, готовят оборудование, надевают фиксирующую маску. Артем не увидит, как работает протонная установка, но благодаря ей он сможет просто видеть.

Протонная лучевая терапия — единственный способ сохранить Артему зрение. У мальчика — глиома зрительного нерва. Доброкачественная опухоль блокирует его и давит на глаз.

«Когда нам сказали то, что у него выявлены… На тот период показалось, что там несколько новообразований — это просто был шок. Меня прям трясло, слезы, и это как гром среди ясного неба», — нервно рассказывает Елизавета Иванова, мама Артема.

Мама с трудом сдерживается, чтобы не заплакать. Ведь сын рос совершенно здоровым ребенком, и еще в начале года все было так хорошо.

Сам Артем строил планы, как обязательно станет машинистом — и непременно «Сапсана». Много раз они ходили на железнодорожную станцию в родном Саратове — чтобы посмотреть на проходящие поезда.

Все изменилось после обычного похода к окулисту, который заметил, что со зрением мальчика что-то не так. Потом одно обследование за другим и неутешительный прогноз: Артем совсем скоро может ослепнуть на левый глаз.

«На момент первого осмотра он видел 40%. Сейчас уже видит меньше 20%. То есть из-за роста опухоли давление увеличивается, и зрение у него достаточно стремительно снижается», — рассказала мама Артема.

Причем, оперировать опухоль нельзя, иначе пострадает зрительный нерв, и Артем точно не сможет видеть.

«При дальнейшем росте, конечно, будут более серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому лучевая терапия здесь необходима. Пациента консультировали детские онкологи в Москве и рекомендовали проведение протонной лучевой терапии, поскольку она максимально аккуратна в данной ситуации», — пояснил завотделением протонной терапии Николай Воробьев.

Сделать все аккуратно и быстро — так, чтобы выиграть в гонке со временем — берутся врачи из Санкт-Петербурга. Но стоить весь курс лечения будет больше двух с половиной миллионов рублей. Собрать такие деньги своими силами не получилось. Все, что остается одинокой маме из Саратова — надеяться на помощь неравнодушных зрителей.

«Это очень страшно оказаться по эту сторону экрана. Тем более с такой ситуацией. Я прошу у людей дать моему ребенку шанс… продолжить видеть этот мир двумя глазами», — просит Елизавета Иванова.

Она верит в добрых незнакомцев и в то, что они обязательно помогут ее сыну. А сам Артем просто очень хочет домой — туда, где его ждут друзья, бабушка и любимые поезда.