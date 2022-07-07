Брешь в безопасности: туристический сезон в Египте под угрозой срыва

Фото, видео: www.globallookpress.com / NICK GARBUTT; 5-tv.ru

Еще в 2010-м, после нескольких нападений акул, эксперты говорили, что Египту нужны сетки, чтобы спасти туристов от хищников.

Акула-людоед вскрыла чудовищную правду о туристическом бизнесе в Египте. В гостиницах уже открывают пляжи, несмотря на запрет. При этом владельцы отелей не принимают никаких мер безопасности — по сути, превращая купание туристов в русскую рулетку.

Наш корреспондент Кирилл Воробьев провел собственное расследование и выяснил: у отдыхающих порой нет никакой защиты от хищников.

Час пик на пляже обычно ранним утром, когда солнце еще не обжигает и можно спокойно занять места на лежаках. Но сейчас здесь вот такая картина — абсолютно пустынно.

Сезон отпусков акула-людоед закрыла раньше. Распугала, кажется, не только туристов. Даже сотрудники отеля до сих пор не отошли от шока. То, что в бухте хищник, сначала вообще никто не поверил.

«Я здесь 15 лет. И такого не было», — рассказал местный житель.

К такому сценарию на курорте не были готовы. Туристы безуспешно звали спасателей и сами бросились на помощь.

«Женщина рисковала! На пирсе было много людей, но помогли только двое! Мой муж и еще один мужчина», — рассказала очевидец.

А еще журналисты выяснили, что неотложка ехала на вызов больше 40 минут! Но здесь такое, похоже, в порядке вещей. На пляжных табличках так и написано: «Помощи не ждите!». Первый пункт: «Спасателя нет». Но есть еще более интересная фраза — «Купание на свой страх и риск». И ни слова про акул, которых здесь обитает несколько видов.

В итоге уже две жертвы. Потому работники отеля решили закрыть дорогу в море. Вот они старательно рулеткой измеряют, какой нужен забор на пирс. А власти несколько дней думают, как обезопасить воду. Пока запретили купаться и рыбачить. Еще закрыли целых десять километров берега.

«Мы продолжим закрывать пляжи, пока не будет подтверждено, что там нет хищников», — сказано в заявлении властей.

Из-за подводной опасности местные турагентства отменяют экскурсии. Дайвинг в этом районе — теперь только для профи. А остальным — советы, как вести себя при встрече с акулой.

«Не отбиваться. Просто замри и смотри на нее. Не плыви. Если она движется — смотри ей в глаза», — посоветовал организатор экскурсий Саид.

А вот работники пляжа уверены: акула давно уплыла, бояться нет смысла. И уже пустили отдыхающих на мелководье, не дожидаясь снятия запретов — буквально в паре метров от места ЧП. А пляжный бармен и вовсе заявил:

«Шарка (акулы. — Прим. ред.)? Нет шарка. Это только говорили».

И такой подход к безопасности, очевидно, норма. Еще в 2010-м, после нескольких нападений акул, эксперты говорили, что Египту нужны сетки, чтобы спасти туристов от хищников. Но таких пляжей до сих пор единицы. Беспечность, как у пляжного бармена, здесь, похоже, на всех уровнях.

«Что надо предпринять для защиты туристов — поставить сетки, ввести новые требования. Но я могу вам сказать — не было требований таких, потому что не было акул. Сетки такие поставить — это очень недешевое удовольствие», — прокомментировал директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Все удивляются, как акула оказалась на мелководье. Но хищнику все равно, где и кого ловить. Тем более, погибшая женщина купалась на закате. А вечером начинается самая охота.

«Если попадается добыча в виде человека, то почему бы не попробовать. Они же не знают, что человек — венец природы», — предупредил ихтиолог Дмитрий Аршавский.

Пока смельчаков в воде немного. И будет еще меньше. Туроператорам уже приходится оформлять возвраты.