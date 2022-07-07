Все ждут отставки Бориса Джонсона, даже британские коты

Премьер-министр Великобритании заявил, что не собирается уходить с поста

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley; 5-tv.ru

Страсти вокруг британского премьера накаляются с каждым днем.

Вся Британия в эти минуты гадает — уйдет ли Борис Джонсон в отставку?

Исход чиновников из его кабинета стремительно увеличивается. Этой ночью стало известно, что свои посты покинули несколько ключевых министров, в том числе глава МВД Прити Пател.

Впрочем, сам премьер тоже избавляется от своих сторонников — в отставку отправлен министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув. Ранее он призывал главу правительства уйти.

Но добровольно покидать резиденцию на Даунинг-стрит Джонсон, по всей видимости, не хочет.

Несмотря на шквал критики он заявил, что его отставка спровоцирует хаос и фактически развал всей системы управления Британии.

Но это только увеличило число противников нынешнего премьера. Среди них оказался даже кот Ларри, который занимает пост главного мышелова. На его аккаунте в Twitter появилось сообщение: «Пока в доме живет поселенец, я туда — ни ногой».