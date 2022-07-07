Военкор «Известий» показал работу Ка-52 по уничтожению боевой техники ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Также «Аллигаторы» оказывают помощь с воздуха наземным группировкам объединенных сил ВС РФ и республик.

Развивать наступление на позиции украинских боевиков российским военным помогает ударная авиация. Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили крупное скопление техники ВСУ. При этом наши «Аллигаторы» остаются неуловимыми для противника — каждый вертолет надежно защищен, а удары наносятся с большого расстояния. Кирилл Ольков следил за ходом очередной миссии.

Ка-52 оказывает помощь с воздуха наземным войскам. Сверхсовременный как по маневренности, так и по вооружению. Выполнять задачи вертолет может даже ночью, и при любой погоде.

Лопасти разрезают воздух. Место взлета окутывает густой слой пыли. Сам «Аллигатор» уже скрылся за горизонтом. Летчики во всеоружии. Команда — залп.

А это кадры объективного контроля. «Аллигаторы» наносят удар на безопасном расстоянии от цели. Не приближаясь к ней.

Выпущенные противотанковые ракеты уничтожают наземные объекты. Техника ВСУ разлетается на куски. Можно возвращаться. Уже на земле летчики рассказывают о выполненной боевой задачи и цели, которую только что поразили.

«Экипаж задачу выполнил великолепно. Бронетехнику нашли. Это был пикап с ракетами», — сообщил командир экипажа Александр.

С таким арсеналом боевого вооружения по-другому и быть не может. Пушка — 30 миллиметров, более пятисот патронов, авиабомбы. Ка-52 — самый настоящий ударный таран. Для поражения целей на расстоянии летчики используют управляемую ракету «Вихрь». Дальность — более восьми километров. Впрочем, Ка -52 не только вооружен, но и надежно защищен.

Кабина из брони. Внутри два катапультных кресла. Для поиска целей используется современный радиолокационный комплекс. Он же контролирует воздушную обстановку. Впрочем, это не единственная защита боевого вертолета. Рядом с ним всегда Ми-8. Он надежно прикрывает Ка-52 во время ударных миссий.

Сейчас взлетает транспортник Ми-8. Он всегда рядом, прикрывает «Аллигаторов», и в случае возникновения внештатной ситуации может эвакуировать экипаж вертолета.

Ка-52 всегда в зоне прямой видимости летчиков Ми-8, которые во время всего полета сохраняют с боевым вертолетом визуальный контакт. И в случае чего всегда готовы прийти экипажу на помощь. Как было уже не раз.

«Нам доложили, что ведущего подбили, дали координаты, где он приземлился. На предельно малой высоте обходили препятствия. По нам пуски были „Стингеров.“ Раза с третьего получилась подойти. Все благополучно. Ушли на базу», — рассказал летчик Иван, штурман Ми-8.

В работе по воздушному прикрытию не бывает мелочей. Летчики полностью контролируют периметр с воздуха. Особое внимание уделяют пустующим зданиям, из которых может вестись огонь. В случае опасности всегда идут до конца.

«Инстинкт самосохранения — на втором плане. Надо вытащить ребят. Ты понимаешь: им не легче, чем тебе. А спасать надо», — поделился Иван.

Принять удар на себя, выжить и вернуться вместе с напарниками. Такое под силу только летчикам, которые всегда на высоте.