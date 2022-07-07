Подавляющая мощь: как «Терминаторы» уничтожают иностранных наемников на Украине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Боевая машина не имеет аналогов среди зарубежной техники и успешно справляется с задачами на полях спецоперации.

Вне населенных пунктов националисты создают укрепленные точки в лесах. Уничтожают такие позиции специальные группы, в которые помимо пехоты входит бронетехника. Наиболее эффективно действуют «Терминаторы» — это боевые машины поддержки танков. По огневой мощи им нет равных среди зарубежных аналогов.

«Она обладает повышенной огневой мощью за счет спаренной 30-мм пушка 2А42, гранатометов в количестве двух штук, пулеметов — Калашникова и танковым, и четырех противотанковых управляемых ракет», — пояснил начальник пункта технического обслуживания Матвей.

Укрепленную точку националистов «Терминаторы» обстреляли с большого расстояния. Вся операция заняла всего 10 минут. А после боя выяснилось, что позиции занимали не только украинские военные, но и иностранные наемники.