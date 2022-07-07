В США заявили, что Украина исчезнет с карты мира

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Эксперт раскритиковал западные страны и призвал их способствовать мирному разрешению ситуации.

Украина может исчезнуть с лица земли, если ее продолжат снабжать оружием. Об этом в эфире Sky News Australia заявил бывший советник министра обороны Соединенных Штатов Америки, полковник Дуглас Макгрегор.

Он не поддержал западные страны, в том числе, Австралию за военную помощь Украине. Эксперт подчеркнул, что им нужно помогать мирному разрешению ситуации, в противном случае Украину ждут разрушения и гибель людей.

«Это уже в принципе несостоявшееся государство, она может полностью исчезнуть с карты мира», — сказал он.

Макгрегор считает, что необходимо прекратить огонь. Он указал на то, что Австралия должна настаивать на этом, потому что Вашингтон на это не пойдет. Эксперт добавил, что в Германии, во Франции и в Великобритании слышит растущую поддержку идеи прекращения огня. Он подчеркнул, что нельзя «сражаться до последнего украинца».

Как ранее писал 5-tv.ru, американские системы ПВО NASAMS, которые Вашингтон планирует передать Украине, не окажут радикального влияния на ход спецоперации ВС РФ по защите Донбасса.