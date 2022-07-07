«Я патриот и хочу им остаться»: Никас Сафронов не собирается покидать Россию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Художник рассказал, что ему непонятны мысли о предательстве Родины.

Художник Никас Сафронов в беседе с 5-tv.ru рассказал, что является патриотом России и не собирается покидать страну.

«Я здесь живу, я никуда не уезжаю. Я останусь навсегда. Я патриот России и хочу им остаться навсегда», — сказал он.

Сафронов добавил, что он вырос и состоялся в России. Он также хочет жить и работать в своей стране. Однако он не осуждает тех знаменитостей, которые решили уехать из России.

«У каждого есть свое иногда секундное настроение. Они его озвучивают, и это остается уже как пласт в истории, в истории этой страны или в мировой истории, но у людей есть свои какие-то внутренние эмоции или чувство страха или еще что-то», — поделился своим мнением художник.

Россия начала военную специальную операцию по защите Донбасса 24 февраля. После этого ряд знаменитостей покинул страну. Среди них оказались певица Алла Пугачева с ее мужем, юмористом Максимом Галкиным, музыканты Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков, а также оперная дива Анна Нетребко.

Как ранее писал 5-tv.ru, художник Никас Сафронов заявил, что звезды шоу-бизнеса, оскорбившие россиян и уехавшие из страны с началом событий на Украине, пожалеют о своих словах и действиях.