Художник Никас Сафронов: Алла Пугачева переживает за судьбу России

Фото, видео: Instagram* / alla.pugacheva; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Друг сбежавшей из страны певицы считает, что именно происходящие в мире события могли подтолкнуть Пугачеву к импульсивному и необдуманному поступку.

Художник Никас Сафронов признался, что не пытался выяснить, что происходит в жизни сбежавшей из России после начала спецоперации Аллы Пугачевой. Артист отметил, что не любит лезть в чужую личную жизнь.

«Я не знаю ее жизнь сегодняшнюю, я тоже все узнаю в СМИ», — отметил Сафронов.

Близкий друг Пугачевой отметил, что не верит в то, что Пугачева могла так просто предать Родину.

«Я думаю она переживает за все что происходит, она все-таки состоялась в России, и я думаю, что она могла и заболеть от переживаний», — отметил артист.

Сафронов добавил, что, вероятнее всего, к отъезду из России Пугачеву подтолкнуло ее эмоциональное восприятие тех событий, которые происходили в стране и в мире.

Как известно, Максим Галкин резко осудил спецоперацию РФ по защите Донбасса, после чего несколько месяцев прожил в Израиле вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри. На Земле Обетованной юморист провел несколько концертов, где со сцены обвинял Россию в военных преступлениях, а потом стал жаловаться на травлю в социальных сетях.

Недавно знаменитости снова сменили место жительства — перебралась в Латвию. Сейчас супруги находятся на вилле «Марта», принадлежащей одному из известных банкиров. Владелец сдает паре жилплощадь в 2400 квадратных метров с двухэтажным особняком, кинозалом и спа-комплексом круглогодично. Пугачева не раз заявляла, что не эмигрировала, а отправилась в отпуск, и ее младшие наследники в сентябре пойдут в свою Московскую школу.

Впрочем, неизвестно, примут ли оставивших Родину знаменитостей, ведь поведение Пугачевой вызвало сильную критику у ее коллег и поклонников. Во всяком случае, как предположил певец Сергей Минаев, сбежавшим из России Пугачевой и Галкину придется ответить за свои слова.

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