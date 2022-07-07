Илон Маск скрыл рождение близнецов от связи с топ-менеджером своей компании

У Илона Маска и его подчиненной Шивон Зилис в 2021 году родились близнецы

Фото: www.globallookpress.com / www.imago-images.de

Внебрачные дети родились в ноябре прошлого года одновременно с законным ребенком.

У основателя компании Tesla Илона Маска в ноябре прошлого года тайно родились близнецы от топ-менеджера созданной им Neuralink Шивон Зилис. Теперь у миллиардера девять детей. Об этом пишет Buisiness Insider.

www.globallookpress.com / Shivon Zilis

Издание отмечает, что в апреле текущего года они подали документы на изменение имен близнецов, чтобы у тех была фамилия отца. Также фамилия матери будет в качестве второго имени. Приказ был одобрен судьей в городе Остине штата Техас в мае этого года.

По информации издания, близнецы родились незадолго до рождения второго ребенка Илона Маска и Клэр Буше.

Зиллис познакомилась с Маском в 2015 году, когда начала консультировать OpenAI, некоммерческую организацию по искусственному интеллекту, которая была основана предпринимателем. Позже она занимала должности в Tesla и Neuralink, где работает и по сей день. Сам Илон Маск намекнул на рождение детей в своем твитте от 14 июня.

«Вопреки тому, что многие думают, чем богаче человек, тем меньше у него детей. Я — редкое исключение. Я имею в виду, я делаю свою часть работы, ха-ха», — написал он.

Как ранее писал 5-tv.ru, у расставшихся Илона Маска и певицы Граймс родилась девочка.