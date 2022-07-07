Bloomberg узнал возможные предельные цены на российскую нефть

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В Белом доме теме предельных цен на российскую нефть теперь посвящено несколько заседаний в неделю.

Соединенные Штаты Америки и их союзники обсуждают предельную цену на российскую нефть на уровне 40-60 долларов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что это диапазон от предельной себестоимости нефти для России и цены на российскую нефть до начала спецоперации на Украине. В Белом доме считают, что лимит в 40 долларов слишком низок. Один из источников рассказал, что в качестве крайней меры США вдобавок к предельным ценам могут ввести вторичные санкции, чтобы предотвратить обход антироссийских ограничений другими государствами.

Bloomberg ссылается на чиновника, который рассказал, что в Белом доме теме предельных цен на российскую нефть теперь посвящено несколько заседаний в неделю.

Как ранее писал 5-tv.ru, глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил, что попытка общеевропейского бойкота российских энергоресурсов потерпела фиаско.