Политолог: администрация Белого дома недееспособна, как Байден

Политолог Мартынов: Байден не переизберется на второй срок

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

Эксперт заявил о тяжелой болезни государственной верхушки Вашингтона.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что у нынешнего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена нет шансов на переизбрание на второй срок. Он считает, что нынешняя администрация Белого дома не сможет решить поставленные задачи. Такое мнение политолог высказал в беседе с «Вечерней Москвой».

«Вообще США сейчас находятся в патовой ситуации. Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, оказавшаяся абсолютно бессмысленной теткой, и остальная команда лидера страны лишь усугубили кризис. Нынешняя администрация Белого дома недееспособна и проигрывает по всем фронтам», — сказал Мартынов.

Эксперт заверил, что сегодня можно с уверенностью заявить, что государственная верхушка Америки тяжело больна. И это заболевание не позволяет полноценно участвовать в политической жизни мирового сообщества.

Ранее 5-tv.ruписал о том, что Байдена обвинили в предательстве родины из-за Украины.