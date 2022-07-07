Позвольте себе отдохнуть от работы: китайский совет дня на четверг, 7 июля

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Энергии тянут и манят вас за собой. Так незачем им отказывать!

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 7 июля?

В четверг энергии вокруг нас будут хаотичными и неопределенными. Сконцентрироваться на делах будет очень нелегко. Вместо офиса потянет на вечеринку, захочется блистать, флиртовать и делать глупости.

Сопротивляться энергиям — себе дороже, поэтому главная рекомендация на этот день — идите за энергиями. Если не работается, то включите всю свою творческую составляющую и убедите шефа, что летом самое время устроить выездное совещание на природе.

Если же вы полны сил и энтузиазма, вовлеките в процесс скучающих коллег. Яркие краски и сильные эмоции — отличительные черты этого четверга.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.