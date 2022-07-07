Начнут переобуваться: продюсер Лавров предсказал судьбу уехавших звезд из России

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Эксперт считает, что российская эстрада ничего не потеряет, если некоторые артист не будут выступать на сценах страны.

Известный российский продюсер Сергей Лавров заявил, что те знаменитости, которые уехали после начала спецоперации и не нашли для себя применения в западных странах, постепенно начнут «переобуваться». Такое мнение об исполнителях, которым запретили въезд на 50 лет, он высказал в интервью «Народным Новостям».

Продюсер считает, что запреты ничему не способствуют, потому что народ сам решает, что ему нравится. Запреты — это навязывание. Они никогда к хорошему не приводят.

Лавров добавил, что понять мотивы уехавших знаменитостей нельзя. Он отметил, что жизнь расставит все по своим местам.

«На мой взгляд, когда они поймут, что в том мире, который они для себя выбрали, они не найдут себе применения и точек соприкосновения, естественно, они начнут постепенно переобуваться, как это часто бывает», — сказал Лавров.

Он считает, что российская эстрада ничего не потеряет от того, что некоторые артисты не будут выступать на площадках страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что музыкант Юрий Лоза считает: артисты, которые покинули РФ, больше не могут считаться россиянами.

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