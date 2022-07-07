Сергей Лазарев подарил надежду смертельно больной девочке

Певец Лазарев приехал в Ярославль к больной онкологией девочке

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Шестилетняя Асия очень хотела повидаться со своим кумиром.

Певец Сергей Лазарев узнал о шестилетней поклоннице из Ярославля Асии, которая болеет онкологией. Певец решил сделать доброе дело и пригласил девочку на свой концерт.

Кроме того, артист лично пришел к ней.

«У малышки была мечта познакомиться с любимым певцом Сергеем Лазаревым. И буквально вчера Асечка побывала на концерте артиста, лично пообщалась и сделала прекрасные фото на память об этом незабываемом событии» — рассказала журналистам в соцсетях и. о. директора Областной детской клинической больницы Наталья Кравчук.

Она добавила, что очень рада, когда детские мечты сбываются. Также Кравчук поблагодарила всех, кто к этому причастен.

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