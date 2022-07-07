Японские пингвины объявили голодовку из-за антироссийских санкций

Из-за кризиса пингвинам в японском океанариуме сменили рацион, который птицы отказываются есть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marie Reichenbach; 5-tv.ru

Смена рациона из-за мирового кризиса, вызванного антироссийскими санкциями, пришлась гордым птицам не по душе.

Экономический кризис ударил даже по пингвинам в Японии.

Работники местного океанариума закупили для них рыбу подешевле. Та, что была в рационе прежде, стала обходиться слишком дорого из-за инфляции. Сказались санкции против России и антиковидные меры.

Но человеческие проблемы пингвинов не волнуют. Они готовы даже голодать и демонстративно отворачиваются от предложенного угощения.