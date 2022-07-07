Артиллерийская дуэль: как союзные войска «прижимают» ВСУ у Бахмута

Военкор «Известий» стал свидетелем арт-дуэли между войсками РФ и ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Удары наносятся один за одним. Кажется, что в ясном небе разразилась гроза.

Российские военные совместно с подразделениями ДНР и ЛНР продвигаются в сторону Бахмута. Выбить из этого города украинские силы крайне важно, поскольку именно оттуда наносятся ракетные удары по Горловке и Стаханову. Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага изучал боевую тактику союзных войск.

Первый ударный маршрут Клиновое, где российским войскам второй день удается отбивать контратаки ВСУ и наращивать боевую силу. Быстрая наводка на цель и завязывается арт-дуэль.

Работа молниеносная: поражение заданной цели и снова боевой марш к новым координатам.

Артемовск, он же Бахмут — ключевая цель союзных войск. Удастся завладеть им — и моментально прекратятся постоянные удары по мирным городам, таким как Горловка и Стаханов.

Мы находимся в окрестностях села Покровское, где наши батареи пытаются погасить огневые точки ВСУ. Здесь есть небольшая сложность, вот там слева на границе работают украинские танки и поэтому здесь сейчас огонь ведется очень быстро.

Арт-дуэль не прекращается в течение всего дня. Стороны постоянно обмериваются ударами.

«Вот сейчас вспышка, очередное попадание украинского снаряда. Оказались мы близко к целям артиллерии ВСУ. Вероятнее всего сейчас идет плановая работа с их стороны. Пробивается бронь всей лесополосы в поисках нашей артиллерии, но пока наблюдаем за этим со стороны», — рассказал военкор.

Вот только судя по тому, куда летят снаряды ВСУ, ни о какой корректировки огня во время работы украинской артиллерии речи не идет