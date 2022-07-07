В Закарпатье женщины встали грудью на защиту мужчин, чтобы их не забрали ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serhii Hudak ; 5-tv.ru

Мирные жители на Украине не хотят сражаться, а украинскому режиму нужны новые бойцы, которых можно отправить на передовую без подготовки.

Ситуация в украинской армии, судя по всему, все плачевнее. Из-за нехватки кадров на службу пытаются призвать хоть кого-нибудь. Кандидатов ищут даже в горах, в туристических палатках, а заодно и в ближайших поселках.

Кадры из Закарпатья: там женщины встали на защиту своих мужчин, чтобы тех не забрали военкомы. Справиться с женским батальоном не помогли даже вызванные полицейские.

Сафари, объявленное на украинских мужчин, не ограничивается горами: их ищут на пляжах, в ночных клубах и даже просто на улице.