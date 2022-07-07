Дети стали мишенями для оружия ВСУ: подробности трагедии в Макеевке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский ; 5-tv.ru

Обстрел националисты вели кассетными боеприпасами, чтобы жертв было как можно больше.

На Донецк этой ночью снова сыпались снаряды. По данным властей, ВСУ применили боеприпасы с кассетными боеголовками. Сообщают о взрывах в Макеевке. Судя по всему, националисты применили такие же снаряды, которыми обстреляли Донецк накануне. В результате этого удара, по уточненной информации, погибли шесть человек, из них трое — дети. Старшему из них было всего десять лет.

Еще 24 человека получили ранения, среди них также были дети. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Во время обстрелов они играли на детской площадке и не успели добежать до укрытий. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин передает с места событий.

Вот воронка, в трех метрах от качелей. Били кассетными «Ураганами», боевая часть которого распадается на более мелкие.

Раненых и погибших было так много, что в первые минуты после обстрела очевидцы путаются, даже врачи скорой помощи сбились со счета.

«Мы прилетели очень быстро. Здесь хаос и осколки, все валяется. <…> Я уже девочку забрал, она живая еще была, а мальчик умер», — рассказал фельдшер.

Одну девочку осколок настиг здесь, она пыталась забежать в подъезд. Мальчик с девочкой играли здесь, на детской площадке. Мальчик погиб сразу, девочку, слава Богу, довезли. Еще один мальчик был ранен там, его к сожалению, не довезли, он погиб во время транспортировки.

Погибшим мальчикам было около десяти лет. Кровь у подъезда — девочки Маши, ей семь лет.

Когда мы снимали этот репортаж, обе девочки были живы. Чуть позже стало известно, что одна из них скончалась в больнице.

Били и по Донецку. Подожгли нефтебазу. Артиллерия ВСУ продолжила хаотичные обстрелы жилых кварталов. Вот, например, попадание в жилой дом на улице Семашко.

В Петровском районе разрушено несколько жилых домов. Погибла женщина.

Город живет в таком режиме уже больше месяца: новости о новых разрушениях и жертвах поступают каждый час. Донецк устал и жаждет возмездия.