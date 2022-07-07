«Грязный поросенок» Борис Джонсон массово теряет министров

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Политики, рядовые граждане и даже букмекеры, — все отказываются от своего министра.

Весь день в британском парламенте было очень жарко. Борис Джонсон отбивался от нападок однопартийцев. Череда скандалов с участием премьера спровоцировала небывалый кризис. В течение суток свои посты покинули больше 30-ти высокопоставленных чиновников, включая министров, а также ключевые фигуры из правящей Консервативной партии. По словам экспертов, теперь Джонсону вряд ли удастся остаться на плаву. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный расскажет, куда катится британское правительство.

Британские министры сыпятся со своих постов, как спелые желуди с дубов лондонского Гайд-парка: за последние сутки правительство покинуло уже 27 человек, включая шестерых министров. Они сопровождают свой уход едкими замечаниями в адрес бывшего шефа.

«Я верю, что команда настолько хороша, насколько хорош ее капитан. Должно существовать взаимное уважение, которого в нашем правительстве не было», — заявил экс-министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

После такого массового самострела однопартийцев Джонсона в парламенте начали мозговой штурм: как им провести новое голосование по вотуму недоверия премьер-министру, несмотря на то, что ровно месяц назад они оставили скандального политика на его посту с иммунитетом на один год! Но теперь даже консервативное терпение лопнуло.

«Это все равно, что история со смертью Григория Распутина, которого травили, резали ножом, в которого стреляли, но он все равно оставался жив. У нас необычный премьер-министр, очень харизматичный, яркий, но у Джонсона совершенно нет качеств, чтобы быть хорошим главой правительства», — заметил политический аналитик Эндрю Митчелл.

Газета Daily Mail задается грубоватым, но точным вопросом: «Сможет ли грязный поросенок Борис выкрутиться и на этот раз?». Это — игра слов, в английском словосочетание greased piglet означает «тот, кого нельзя поймать».

Работа британского премьер-министра в последнее время — одно сплошное свинство: к уже известному «пати-гейту» — алкогольным вечеринкам в его резиденциях во время коронавирусных ограничений — добавился еще и гомосексуальный скандал. Координатор правящей партии в Палате общин Крис Пинчер в пьяном видом виде грязно домогался сразу двоих мужчин в частном клубе для консерваторов «Карлтон».

Впрочем, выступая в среду в парламенте, взъерошенный, но невозмутимый премьер заявил, что гей-шалостях своего коллеги сожалеет, но в отставку все равно не собирается.

«Работа премьера заключается в том, чтобы продолжать выполнять свои функции. Именно это я и буду делать. Я ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать свою деятельность!» — заявил Борис Джонсон.

В Великобритании рекордная за 40 лет инфляция, ценники на самые ходовые товары переписывают два раза в день, некоторые продукты и вовсе исчезают из магазинов. Рядовые британцы открыто называют своего премьер-министра «политическим трупом»

«Он в своих собственных политических эгоистичных целях растоптал экономику этой страны, и что еще хуже, намного хуже, он угрожал мирному процессу на Украине», — заметил житель Манчестера Шон Файнн.

А Джонсон упорствует в своей военной риторике, сжигая все больше бюджетных денег в котле напрасной помощи Украине.

«Только его военная риторика, активная включенность Британии в украинский кризис позволяет Джонсону сохраниться. Если бы не было такой истерики и такой вовлеченности в украинский кризис, его бы спокойно и по-домашнему отправили бы в отставку еще в конце февраля — начале марта», — пояснил политолог Дмитрий Солонников.

Британские газеты в открытую называют Джонсона «клоуном» и все ждут, когда же закроется его занавес. Политические оппоненты ликуют: у консерваторов с таким лидером все меньше шансов выиграть следующие парламентские выборы через два года.

«Члены кабинета, которые внезапно обрели совесть, — это, конечно, хорошо, но я думаю, что и остальные должны сейчас уйти во имя британской общественности. Вы знаете, совершенно очевидно, что Борис Джонсон не подходит на пост премьер-министра, и я рада, что некоторые члены кабинета стали смелее и начали осознавать это», — заявила заместитель главы Лейбористской партии Анджела Рейнер.

Впрочем, свою «черную метку» прислали и британские букмекеры. Они прекратили прием на ставок на то, сколько еще скандальный премьер продержится в своем кресле. Владельцы ставочного бизнеса ошибаются крайне редко, а значит карта Бориса Джонсона совсем скоро может быть бита.