Бузова рассказала, сколько тратит в месяц на рестораны

Певица Ольга Бузова тратит до 150 тысяч рублей в месяц на рестораны и ремонт в квартире

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Телеведущая призналась, что ее ежемесячные расходы довольно внушительны.

Телеведущая Ольга Бузова в Instagram* раскрыла некоторые финансовые детали своей жизни. Она рассказала о тратах на рестораны и о переезде в квартиру, которую купила пару лет назад за 120 миллионов рублей.

По ее словам, питание в заведениях обходится примерно в 100-150 тысяч рублей в месяц, но не всегда. Ведущая поделилась, что во время съемок может вообще не тратить деньги на рестораны. Бузова добавила, что любит встречаться с подругами, а также вкусно ужинать с мамой. Кроме того, во многих ресторанах ей делают либо комплименты от заведения и просто не приносят счет, либо дают большую скидку.

Звезда поделилась, что ремонт в московской квартире — это больная тема для нее. На это она уже потратила столько, сколько стоит сама квартира.

«Я надеюсь туда вообще переехать. Я как бы хотела это сделать еще два года назад, сейчас вроде там все на финальной стадии», — рассказала она.

Ольга Бузова добавила, что планирует начать переезд в августе.

Как ранее писал 5-tv.ru, представитель певицы Ольги Бузовой Антон Богославский удивился, что в СМИ говорят о неком влиятельном поклоннике звезды. Он заверил, что на самом деле у поющей ведущей никого нет.

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