Дочь короля Иордании принцесса Иман выходит замуж

Фото: www.globallookpress.com / Royal Hashemite Court

Во дворце жениху и невесте пожелали «бесконечного счастья».

Старшая дочь короля Иордании Абдаллы II и его жены королевы Рании принцесса Иман выходит замуж. Об этом сообщает издание Hola!.

О помолвке официально объявил королевский дворец Иордании.

«Королевский Хашимитский дворец рад объявить о помолвке Ее королевского Высочества принцессы Иман бинт Абдалла II и господина Джамиля Александра Термиотиса, состоявшейся во вторник 5 июля 2022 года в присутствии Их королевских Величеств короля Абдаллы II и королевы Рании Аль Абдалла, а также Их королевских Высочеств крон-принца Аль Хуссейна бин Абдаллы II, принца Хашема бин Абдаллы II в дополнение в членам семьи господина Термиотиса», — написано в заявлении.

Жениху и невесте пожелали «бесконечного счастья», пишет «Газета.ру».

Королева Рания также поздравила пару в своем Instagram*. Она опубликовала фото дочери с ее женихом и пожелала паре «жизни, наполненной любовью и смехом».

Как ранее писал 5-tv.ru, в норвежских соцсетях начали говорить о замужестве принцессы Марты Луизы и ее избраннике.

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