«Полезный идиот»: глава МО Польши обвинил посла Украины Мельника в работе на Кремль

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К такому мнению польский политик пришел после заявлений украинского дипломата о «заслугах» пособника германских нацистов Степана Бандеры в «борьбе за свободу и справедливость».

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио назвал посла Украины в Германии Андрея Мельника «полезным идиотом Кремля».

Глава польского Минобороны пришел к такому выводу на основании заявлений украинского дипломата о «заслугах» пособника германских нацистов Степана Бандеры в «борьбе за свободу и справедливость».

Блащак считает такие заявления Мельника неприемлемыми и связал их с «происками Кремля».

«Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля», — сказал политик.

Мельник в эфире немецкому телеканалу заявил о том, что пособник нацистов Степан Бандера — борец за свободу и его можно сравнить с Робином Гудом. Он заявил, что Бандера не связан с гитлеровцами, и все обвинения в его сторону — попытка польской стороны придать этой истории политический характер.

Как ранее писал 5-tv.ru, посольство Израиля в Берлине раскритиковало заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника.



