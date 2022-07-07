Жена Гуфа рассказала, что занималась сексом во время беременности

Фото: Instagram* / therealguf

Этой весной Юлия Королева родила дочь. Малышка стала вторым ребенком музыканта.

Жена рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Юлия Королева весной родила дочь Однако уже сейчас может похвастаться почти идеальной фигурой. Из-за этого подписчики в социальных сетях спросили девушку, как ей удалось остаться в форме.

Юлия призналась, что даже во время беременности она регулярно тренировалась.

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Некоторые подписчики решили поинтересоваться и интимной жизнью супругов в этот период. Ее спросили, до какого срока она занималась сексом.

«В моем случае было почти до конца. Если врач вас не ограничит по медицинским показаниям, то хоть до родов можно», — рассказала девушка.

Как ранее писал 5-tv.ru, Юлия Королева впечатлила подписчиков в соцсетях стройной фигурой всего через 13 дней после родов. Она выглядели так, как будто и не вынашивала младенца девять месяцев.

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