Оглашен приговор по «делу генералов МВД» Умнова, Абакумова и Семенова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Трое высокопоставленных фигурантов дела будут ближайшие два месяца находиться под стражей.

В Москве завершился судебный процесс по делу о злоупотреблении полномочиями, в котором подозреваются трое высокопоставленных чиновников.

Басманный районный суд города Москвы вынес приговор фигурантам «дела генералов МВД», трое подозреваемых — Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семенов арестованы на два месяца.

Все заседания по делу проходили в закрытом режиме в целях неразглашения данных свидетелей, а также сохранения в тайне информации, публикация которой может повредить следствию. Фигуранты дела не признали вину, сообщает корреспондент «Известий» из здания суда.

Ранее, 5 июля правоохранительные органы задержали помощника главы МВД России Сергея Умнова, начальника УГИБДД по Санкт-Петербургу и области Алексея Семенова и бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области Ивана Абакумова.

Высокопоставленные силовики, по данным следствия, используя свои полномочия тратили средства специального фонда на личные цели.

Проведенные оперативниками масштабные обыски у Умнова, Семенова и Абакумова были проведены после заведения уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Два года назад оперативники Управления собственной безопасности (УСБ) провели обыски в обособленных подразделениях Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО).

Скандальная история трех генералов началась еще осенью 2017-го. Тогда в Ленинградской области задержали молодого парня на Rolls Royce, а рядом с его домом на парковке нашли BMW со спецраскраской МЧС и мигалками.

Именно выяснение того, как на BMW псевдобизнесмена Баракина оказалась мигалка, привело в итоге к тогдашнему руководству питерского главка МВД: генералам Сергею Умнову, Ивану Абакумову и Алексею Семенову.

В 2020-м было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. В материалах фигурирует «Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», в который, по версии следствия, «не совсем добровольно» сдавали деньги коммерсанты. По сути, речь идет о банальном рэкете под прикрытием высокопоставленных сотрудников МВД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал до начала сентября начальницу Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву.