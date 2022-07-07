Вопреки слухам о разводе, Королева и Тарзан пришли вместе на светское мероприятие

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Королева позировала на камеру в паре с Тарзаном, стоя на красной дорожке. Они нежно держались за руки и демонстрировали публике — «мы вместе и любим друг друга».

Звездная пара Наташа Королева и Сергей Глушко появились на публике вместе на фоне слухов о разводе.

Они были замечены в числе первых на красной дорожке на премьере комедии «Булок» 5 июля в кинотеатре «КАРО 11 Отктябрь».

Пара попозировала на камеру и показала, что 49-летняя Королева и 52-летний Глушко по-прежнему вместе и влюблены друг в друга так же, как в первые дни знакомства. Они нежно держались за руки, и светились радостью и счастьем.

Королева в тот вечер была в пиджаке от российского дизайнера с принтом, на котором был изображен неприличный жест, возможно, таким способом певица хотела оградить себя от неуместных вопросах журналистов об изменах ее супруга стрептизера Тарзана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что невестка Наташи Королевой показала ее единственного 20-летнего сына с обручальным кольцом на пальце, раскрыв тем самым тайну семьи известной певицы, которую скрывали от прессы больше года.