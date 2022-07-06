Пушков усомнился в необходимости войти в положение ФРГ по «Северному потоку-2»

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По словам сенатора, в Берлине уверены — ключ от запуска «Северного потока-2» находится у них.

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что Берлин напрасно считает, что запуск газопровода «Северный поток-2» зависит только от решения немецких властей.

«Подобное заявление говорит о том, что в Берлине убеждены: ключ от запуска „Северного потока — 2“ находится в их руках. Захотят — закроют, захотят — откроют. Но они забывают, что наполнение трубопровода идет из России», — написал Пушков.

Сенатор также задался вопросом о необходимости России «входить в положение» Берлина, временно запуская газопровод в условиях наложенных на нее ограничительных мер. Пушков напомнил, что Москва заинтересована в долгосрочных контрактах на поставку энергоносителей.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого западные страны усилили санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада. В итоге возросла инфляция и цены на продукты питания и топливо.

Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст призвал начать переговоры по запуску «Северного потока-2» на ограниченный период времени для обеспечения поставок газа в Германию.

Как ранее писал 5-tv.ru, Германия может национализировать часть «Северного потока-2».