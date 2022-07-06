«Других виновных нет»: Лепс впервые откровенно заговорил о разводе

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Григорий Лепс заявил о своей благодарности экс-жене Шаплыковой за то время, что она провела с ним в браке.

Российский певец Григорий Лепс пообещал, что будет поддерживать бывшую жену Анну Шаплыкову и троих детей до смерти.

Лепс и Шаплыкова оформили развод в декабре 2021 года. Их разрыв шокировал тех, кто знал пару: звездная семья считалась одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе.

Оба бывших супруга воздерживаются от комментариев относительно расставания, однако очевидно, что расстались они без склок, взаимных претензий и скандалов.

Спустя долгое время после развода Лепс впервые заговорил о расставании с женой и признался, что в распаде семьи виноват только он.

«Мы цивилизованные нормальные люди, стараемся сохранять и сохраняем с бывшей супругой Анной хорошие отношения. Я благодарен жене за лучшие годы жизни, которые она провела со мной, и те, что еще проведем вместе. Не имеется в виду вместе как пара, а вместе, потому что всегда буду рядом, буду помогать семье, воспитывать детей, обеспечивать. Все это на моих плечах, как и положено настоящему мужчине», — рассказал Лепс в интервью журналу «Телесемь».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лепс установил новый личный рекорд, пройдя 60 километров за восемь часов и 17 минут. Певец решился одолеть столь длинную дистанцию, испытав себя на прочность в преддверии собственного 60-летия.