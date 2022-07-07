«Метр не дошла до подъезда»: житель Макеевки рассказал, как его внучку ранило снарядом ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Украинские боевики обстреляли кассетными снарядами жилой квартал, убив и ранив нескольких детей.

Житель Макеевки Сергей Евтухов рассказал, как его семилетняя внучка Маша получила осколочное ранение буквально на пороге дома. Девочка направлялась в подъезд и была уже в метре от двери, когда позади нее на детской площадке взорвался кассетный боеприпас РСЗО «Ураган», прилетевший с украинской стороны.

«Она не дошла до двери один метр. Вот здесь упала, вот лужа крови… Она сейчас в реанимации, у нее черепно-мозговая травма. Я сейчас из больницы, врачи не говорят, что и как. Пока очень все тяжело, большая кровопотеря», — рассказал мужчина корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину.

Страшная трагедия произошла в спальном районе Макеевки Донецкой народной республики (ДНР). Там украинский снаряд прилетел прямо на детскую площадку возле жилого дома, где в тот момент играли дети. В результате два мальчика погибли, две девочки получили ранения и были госпитализированы. Позднее одна из них скончалась в больнице. От удара ВСУ пострадали и взрослые. Как минимум двух женщин медики увезли в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ нанесли удар ракетой «Точка У» по городу Скадовску в Херсонской области. Там один человек погиб, двое — женщина и ребенок — оказались в реанимации, еще 20 человек получили осколочные ранения.