«Закон должен исполняться»: адвокат оценила иск дочек Шукшина на театр Бабкиной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya; © РИА Новости / Сергей Мамонтов; 5-tv.ru

Екатерина и Ольга Шукшины обратились в суд из-за спектакля «Калина красная», в котором играет их сестра Мария.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировала судебный иск дочерей Василия Шукшина — Ольги и Екатерины — на Московский академический театр «Русская песня», директором и художественным руководителем которого является Надежда Бабкина.

Родственницы кинорежиссера требуют от знаменитости 600 тысяч рублей за то, что в нем незаконно показывают спектакль «Калина красная», поставленный по мотивам произведений их отца. В нем, к слову, главную роль играет их сестра Мария Шукшина.

«Инициатором обращения в суд не является в данном случае Ольга Васильевна или Екатерина Васильевна. Инициатором выступило Российское авторское общество, которое наблюдает за сроком действия лицензии. Поскольку при использовании интеллектуальной собственности, как правило, наследниками устанавливаются срок действия данного соглашения, лицензии», — объяснила адвокат.

Когда срок лицензии истекает, его необходимо перезаключать. Если этого не происходит, спектакль не имеют право играть. При этом иск в суд не означает, что Ольга и Екатерина Шукшины не уважают певицу и негативно к ней относятся, отметила специалист. Они абсолютно и правомерно требуют того, чтобы те соглашения были согласованы с ними, чтобы они были поставлены в известность.

«Любим, уважаем, но закон должен исполняться», — отметила Вербицкая-Линник.

«Русская песня» является детищем народной артистки России Надежды Бабкиной. Он создан в 2000 году и занимается постановками театрализованных представлений народной направленности.

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