Лоза считает, что все уехавшие из РФ артисты больше не являются россиянами

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Российский исполнитель считает, что россиян не должны волновать артисты, уехавшие жить из России в другую страну.

Российские артисты, которые покинули РФ, больше не могут считаться россиянами. Такое мнение высказал музыкант Юрий Лоза.

«Они уехали, а если они уехали, значит, они уже не наши. Человек уехал, принял другую мораль, другой образ жизни, живет в стране с совершенно другим языком, другими отношениями, другой конституцией, какое отношение он имеет к нам? Тем, что он родился в России?» — цитирует его слова aif.ru.

Также он высказал мнение про лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского, который похвастался празднованием Дня независимости в США. Он несколько лет живет в Америке, но на гастроли регулярно приезжал в Россию.

По мнению Лозы, все забыли про Покровского, он уехал и сделал свой выбор. Он может праздновать, по словам Юрия, хоть день Таиланда, россиян не должно это волновать, так как Покровский уже не россиянин, даже если он пишет что-то на русском.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Лоза высказался против присвоения звания народного артиста России Юре Шатунову. Все началось с создания фанатами петиции, где они попросили присвоить высокое звание исполнителю.