Художник Сафронов предположил, что Пугачева могла заболеть из-за стресса

Фото: Instagram* / alla.pugacheva; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Эмоции сбежавшей из страны певицы могли превратить душевные переживания в реальные недуги.

Российская певица Алла Пугачева действительно могла навредить своему здоровью. Такое мнение высказал в беседе с 5-tv.ru друг певицы художник Никас Сафронов.

«Я думаю она переживает за все что происходит, она все-таки состоялась в России и я думаю, что она могла и заболеть от переживаний. Она эмоциональный человек очень, тонкий, душевный, в эмоциях может совершить какую-то оплошность, но и может проникнуться каким-то восхищением», — сказал он.

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru





Артист отметил, что не знал о состоянии здоровья Пугачевой и теперь начал переживать за нее. Во всяком случае к самому художнику «уехавшая переживать за Россию за границей» за помощью не обращалась.

Кроме того, он рассказал, что жить в России или покинуть Родину — этот выбор остается за певицей. Каждый сам решает, как строить свою жизнь.

Пугачева более четырех месяцев назад покинула Россию вместе с супругом юмористом Максимом Галкиным, а также детьми Лизой и Гарри. Она сослалась на то, что ей нужно поправить свое здоровье в Израиле. После этого как раз и поползли слухи о том, что певица серьезно больна.

Недавно знаменитости снова сменили место жительства — перебрались в Латвию. Сейчас супруги находятся на вилле «Марта», принадлежащей одному из известных банкиров. Владелец сдает паре жилплощадь в 2400 квадратных метров с двухэтажным особняком, кинозалом и спа-комплексом круглогодично. Пугачева не раз заявляла, что не эмигрировала, а отправилась в отпуск, и ее младшие наследники в сентябре пойдут в свою Московскую школу.

Впрочем, неизвестно, примут ли оставивших Родину знаменитостей, ведь поведение Пугачевой вызвало сильную критику у ее коллег и поклонников. Во всяком случае, как предположил певец Сергей Минаев, сбежавшим из России Пугачевой и Галкину придется ответить за свои слова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разлетевшиеся по миру знаменитости не жалеют заработанных в РФ денег на роскошную жизнь. Алла Пугачева, Илья Прусикин из Little Big, Нюша и Анна Седокова арендуют дома, а Чулпан Хаматова купила свой.

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