Лужа крови на качелях: трое детей погибли при ударе ВСУ по Макеевке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков ; 5-tv.ru

Снаряд прилетел на детскую площадку во дворе жилого дома.

Страшная трагедия произошла в городе Макеевке Донецкой народной республики (ДНР). Там кассетный боеприпас украинской РСЗО «Ураган» прилетел прямо на детскую площадку возле жилого дома, где в этот момент играли дети. В результате два ребенка погибли, еще два получили ранения, передает корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Он уточнил, что один мальчик погиб на месте, другой скончался по дороге в больницу. Еще две девочки были ранены. Известно, что одной из них осколки угодили в спину и бедро.

Уже во время публикации материала в Минздраве ДНР сообщили о смерти одной из девочек, ранее доставленных в больницу после попадания снаряда на детскую площадку. Таким образом, число погибших детей выросло до трех.

Этим число пострадавших от обстрела ВСУ не ограничивается. Как рассказали военкору «Известий» местные жители, раненых было много, как минимум двух женщин госпитализировали в тяжелом состоянии.

В тот же день ВСУ нанесли удар ракетой «Точка У» по городу Скадовску в Херсонской области. Там один человек погиб, двое — женщина и ребенок — оказались в реанимации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ возобновили обстрелы Донецка. Под удар попали сразу несколько районов — жилые кварталы и промзона. В Макеевке загорелись корпуса одного из предприятий. По данным властей, боевики ведут огонь из американских гаубиц.