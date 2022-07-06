Менеджер Бузовой не стал опровергать слухи о скорой свадьбе певицы

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Поющая ведущая не раз признавалась, что не хочет афишировать свою личную жизнь. Между тем, слухи о ее бракосочетании продолжают распространяться с молниеносной скоростью.

Представитель певицы Ольги Бузовой Антон Богославский удивился, что в СМИ говорят о неком влиятельном поклоннике звезды. Он заверил, что на самом деле у поющей ведущей никого нет.

«Если вдруг у нее есть контакт этого „влиятельного политика“, пусть она попросит его связаться с Ольгой. Нам всем интересно узнать его имя, должность, да и вообще хочется самим понять, кто этот „новый парень Бузовой"», — цитирует StarHit.ru слова представителя артистки.

Не так давно блогер Tatarka FM заявила в эфире шоу «Злые языки», что у Бузовой появился влиятельный поклонник 43 или 44 лет, подтянутый политик, а также, что у них будет свадьба следующей весной. Сама певица молчит о нем, якобы чтобы сохранить имидж.

Личная жизнь Бузовой интересует многих и эта информация имела эффект разорвавшейся бомбы: тайный и влиятельный политики. Все стали гадать кто это и почему Ольга не знакомит его со своими поклонниками. Возможно, Бузова не хочет делать из своей личной жизни шоу, как сама ранее об этом говорила. Кроме того, по ее словам, она мечтает, чтобы у ее избранника не было соцсетей, в таком случае они смогут спокойно жить в тайне от всех.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после расставания с блогером Давидом Манукяном певица предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Однако другие знаменитости все же признались — Бузова больше не одинока и скоро вновь выйдет замуж.