Жизнь в театре изменилась: что думают актеры о новом руководителе «Ленкома»?

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

После ухода из жизни режиссера Марка Захарова в театре сложилась тяжелая ситуация. И новый руководитель «Ленкома», и дочь знаменитости пытаются доказать свою правду. Но как на самом деле обстоят дела?

После смерти в 2019-м легендарного режиссера Марка Захарова в «Ленкоме» сложилась непростая ситуация. Театр продолжает работу, однако вместе с тем актриса Александра Захарова конфликтует с новым руководителем Марком Варшавером, обвиняя в заполучении авторских прав на спектакли покойного отца, в отсутствии внимания к хозяйственным делам, разрухе и том, что он ожидал смерти ее папы, чтобы поскорее получить должность руководителя. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru актеры культурного учреждения рассказали, как на самом деле сейчас обстоят дела.

Так, народный артист РСФСР Александр Збруев, отдавший театру более 60 лет, застал пять художественных руководителей. И может честно оценивать работу Варшавера.

«Марк Борисович очень уверенно занимает свой пост и добивается того, чтобы в нашем театре все было на 100-150%, и мы все очень благодарны ему за это», — отметил Збруев.

По мнению Збруева, Варшавер всегда готов прийти на помощь и открыт для предоставления новых возможностей актерам. Те, кому когда-то доставалось лишь эпизодические роли, теперь пробуют себя в более серьезных ролях. Сейчас театр по-прежнему продолжает двигаться вперед, спектакли собирают полные залы.

«Главное, чтобы нам не мешали изнутри те люди, которые находятся среди нас. Они нам просто вредят, настраивают труппу, говорят чушь, вредные вещи о нашем театре, и люди начинают плохо думать о нас. Зачем это?» — задался вопросом Збруев.

С изменениями в театре с приходом нового руководителя согласен и народный артист России Александр Лазарев. Однако в этом всем важно, на что больше всего обращать свой взор. Тем более когда путь уже проложен Захаровым.

«В театре выходят достаточно успешные премьеры, с успехом идут спектакли. Марка Захарова, к которым мы очень бережно относимся. Молодежь теперь очень плотно занята в спектаклях, играет главные, крупные роли», — отметил актер.

Александр Лазарев. Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan

Среднее поколение также не обижено Варшавером. Поэтому поведение и действия Александры Захаровой актер воспринимает как способ лишь раскачать лодку, которая лишь недавно начала восстанавливаться после потери режиссера и пытаться плыть дальше.

Как отметил народный артист России Виктор Раков, якобы разоблачающие театр интервью Захаровой нагнетают пока еще шаткую обстановку внутри коллектива. Если бы место руководителя «Ленкома» занял бы не Варшавер, а человек со стороны, от театра спустя три года не осталось бы ничего.

«Да, он принимает волевые решения по поводу новых постановок. Их не так много, но, скажем, спектакль „Поминальная молитва“, который по крупицам восстановил Александр Лазарев, это, на мой взгляд, серьезное достижение в постзахаровский период», — сказал Раков.

Виктор Раков. Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan

При этом Раков уверен — невозможно руководить театром, не имея хороших взаимоотношений с коллективом. Захарова эту важную ниточку с актерами потеряла.

О предоставляемых молодым актерам возможностям говорит и народный артист России Сергей Степанченко. Во многих старых спектаклях именно их — только начинающих свой творческий путь — задействуют. Что только лучшим образом сказывается на отношении к театру в целом.

«У нас в театре сегодня у всех равные права что-то сделать. А вот как ты дальше себя проявишь, как ты будешь реализовать это право — это уже твое личное дело, дело твоего таланта, дарования», — заключил Степанченко.

Сергей Степанченко. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Народная артистка России Анна Якунина, которая пришла в театр по приглашению Марка Захарова в 2003 году, позицию его дочери полностью не разделяет. Конечно, уход легендарного режиссера — огромная потеря, с которой справиться не так-то и просто. Но пытаться создать интриги в театре не стоит.

«Если у Александры есть какие-то претензии, надо, наверное, выходить к труппе. Мы только и слышим, что о каком-то грязном белье, но это же не разговор о театре», — осудила поведение Захаровой Якунина.

Анна Якунина. Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Заслуженный артист России Игорь Миркурбанов уверен — многочисленные обвинения Захаровой связаны с нестабильным эмоциональным состоянием в связи с потерей близкого человека.

«Я могу только посочувствовать и с болью отнестись к тому, что написано в интервью Александры Марковны, потому что это разрушительно, прежде всего, для Александры. Мне кажется, она стала орудием манипуляций людей, которые преследуют свои далеко идущие цели. Мне хотелось бы ей это сказать», — считает Миркурбанов.

Игорь Миркурбанов. Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Он убежден — Захаров был бы огорчен узнав, на какую тропу войну вышла дочка с его соратником, которым он работал бок о бок на протяжении 40 лет…

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