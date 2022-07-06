Бразильская фотомодель-снайпер ликвидирована в боях под Харьковом

Примкнувшая к ВСУ бразильская модель де Валье погибла под Харьковом при ударе ракеты

Фото: TikTok / @thazinhaaaaaaaaaa

Талито ду Валье всего три недели назад приехала на Украину, чтобы убивать граждан Донбасса.

Бразильская фотомодель Талито ду Валье, воевавшая в качестве снайпера в рядах украинских боевиков, ликвидирована в боях под Харьковом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на ее родственников.

Издание пишет, что бункер, где находилась 39-летняя наемница, был уничтожен ударом ракеты. Бразильянка всего три недели назад приехала на Украину, чтобы убивать граждан Донбасса.

Также сообщается, что у ду Валье ранее уже был военный опыт. Модель участвовала в боях террористической организации «Исламское государство»* на стороне курдов в Ираке и именно у террористов обучилась снайперскому делу.

Брат наемницы Тео Родриго Виейра заявил, что его сестра в ходе боя под Харьковом отделилась от подразделения ВСУ, в котором состояла, и осталась в укрытии. По словам родственника, ду Валье скончалась от удушья в горящем после попадания ракеты бункере.

Вместе с фотомоделью погиб еще один бразилец, 40-летний Дуглас Буриго, который пытался спасти ду Валье.

Ранее сообщалось, что в ЛНР нашли паспорт ликвидированного грузинского наемника Алуды Звиадаури, входившего в так называемый «грузинский легион» — тот самый, чьи боевики зверски пытали и убивали российских пленных под Киевом в марте 2022 года.

Как сообщал 5-tv.ru, 5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о ликвидации на Украине около 170 иностранных наемников за последние десять дней.

* — запрещена в РФ.