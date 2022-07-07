«Рено» целенаправленно избавлялась от российских поставщиков автозапчастей

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Из-за того, что бывший владелец завода «Москвич» целенаправленно переводил производство на иностранные автокомпоненты, сразу начать производить на заводе отечественные автомобили невозможно.

Амбициозная цель наладить на заводе «Москвич», который до недавнего времени принадлежал французской компании «Рено», производство автомобилей, состоящих из отечественных комплектующих, реализуется фактически с нуля. Об этом сообщила пресс-служба завода.

«На протяжении многих лет группа „Рено“ целенаправленно избавлялась от российских поставщиков автокомпонентов и переводила производство на иностранные запчасти и комплектующие. Поэтому производство автомобилей на „Москвиче“ придется начинать фактически с нуля», — сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за этого сразу начать выпускать российские автомобили невозможно. Сначала требуется разработать собственную современную универсальную платформу, а также организовать производство ключевых автокомпонентов в России.

Благодаря сотрудничеству с автоконцерном «КАМАЗ», завод «Москвич» будет обеспечен необходимыми объемами поставок комплектующих из дружественных стран, поэтому крупноузловая сборка автомобилей нескольких иностранных производителей начнется уже в этом году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЗАО «Рено Россия» переименовано в АО «Московский автомобильный завод „Москвич“» после перехода завода в собственность правительства Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что история советского автомобиля продолжится.