Суд отправил под арест первую фигурантку «дела трех генералов МВД»

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В Басманном суде Москвы прошел процесс по избранию меры пресечения помощнику главы МВД России Сергею Умнову и бывшему замглавы ГУ МВД по Петербургу Ивану Абакумову.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца начальницу Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву по делу о злоупотреблении служебными полномочиями. При этом Копьева свою вину не признает.

В этот же день в Басманном суде прошел процесс по избранию меры пресечения помощнику главы МВД России Сергею Умнову и бывшему замглавы ГУ МВД по Петербургу Ивану Абакумову.

Заседание прошло в закрытом режиме «в целях неразглашения данных свидетелей по делу, а также сохранения в тайне информации, публикация которой может нанести вред следствию». На кадрах из зала суда видно, как задержанный генерал Абакумов прятал глаза от телекамер.

Ранее стало известно, что Умнов, Абакумов и начальник УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексей Семенов, задержанные по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, доставлены в Басманный суд.

Фото, видео: 5-tv.ru

Срок предварительного следствия по делу петербургских генералов МВД, задержанных по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, продлен до 5 октября. Также известно, что по делу пока не установлены не все соучастники.

5 июля стало известно о задержании помощника главы МВД России Сергея Умнова, начальника УГИБДД по Санкт-Петербургу и области Алексея Семенова и бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области Ивана Абакумова.

Фигурантов дела заключили под стражу на два месяца.

Высокопоставленные силовики, по версии следствия, тратили средства Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти на личные цели.

Фото, видео: 5-tv.ru

Масштабные обыски у Умнова, Семенова и Абакумова связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденном два года назад. Тогда оперативники Управления собственной безопасности (УСБ) провели обыски в обособленных подразделениях Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО).

В деле фигурировал Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти. По бумагам он занимается помощью действующим сотрудникам полиции и ветеранам МВД. Однако выяснилось, что все МРЭО Петербурга в течение многих лет перечисляли в фонд деньги якобы в целях благотворительности. Часто средства оказывались в карманах генералов. Так, находившийся на балансе фонда автомобиль Toyota Land Cruiser стоял в гараже Абакумова. При этом стоимость машины равняется примерно годовой зарплате генерала.

Расследование дела проходит при полном содействии Главка петербургской полиции. В ближайшее время, по всей видимости, решится вопрос с избранием меры пресечения для генерала Семенова.

Ранее 5-tv.ru сообщил о задержании трех петербургских генералов после допроса.