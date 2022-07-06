«Москвич» будет покрывать потребность московского таксопарка в электромобилях

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Сейчас московский автобусный парк включает более 1000 электробусов и является крупнейшим в Европе, кроме того российские электробусы считаются одними из лучших в мире.

Приоритетной отраслью работы автозавода «Москвич» станет производство электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба завода.

«Приоритетом завода „Москвич“ станет производство электри­чес­ких машин — в качестве как личного транспорта, так и городского: такси и кар­шеринга для Москвы и Московской области, других регионов Центральной России и крупных агломераций страны», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ежегодная потребность только для такси и каршеринга в Москве и области составляет от 40 до 60 тысяч электромобилей.

В сотрудничестве президента РФ, Правительства России, автоконцерна «КАМАЗ» и московских научных институтов будет создан в столице Центр компетенции по развитию производства городского электрического транспорта, базовой промышленной площадкой которого станет завод «Москвич».

Правительство Москвы уже работало совместно с ПАО «КАМАЗ», а также институтом «НАМИ». Результатом этого стала организация производства первых электробусов в РФ. Получился один из лучших электробусов в мире по ряду ключевых характеристик, кроме того на сегодняшний день московский парк включает более 1000 электробусов и является крупнейшим в Европе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЗАО «Рено Россия» переименовано в АО «Московский автомобильный завод „Москвич“» после перехода завода в собственность правительства Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что история советского автомобиля продолжится.