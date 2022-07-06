«Москвич» раскрыл стратегию развития завода и автопрома в РФ на восемь лет

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Конечная цель Стратегии развития завода «Москвич» — развернуть полномасштабное автопроизводство в РФ, состоящее из головного московского завода и нескольких сотен поставщиков автокомпонентов.

Правительство Москвы и автоконцерн «КАМАЗ» разработали в рамках соглашения о сотрудничестве Стратегию развития завода «Москвич» сроком на восемь лет. Об этом сообщает пресс-служба завода.

«Стороны договорились о целевых этапах деятельности: сборка по технологии DKD (крупноузловая сборка) автомобилей: не менее 600 штук до 31 декабря 2022 года, в т. ч. порядка 200 штук с электродвигателем; не менее 50 000 штук в течение 2023 года, в том числе порядка 10 000 штук с электро­двигателем; не менее 100 000 штук в течение 2024 года, в том числе порядка 20 000 штук с электро­двигателем», — сказано в сообщении.

Согласно документу, до 31 декабря 2024 года должна быть начата сборка CKD (мелкоузловая сборка).

Первый этап

На заводе будут собирать два типа легковых автомобилей: с двигателем внутреннего сгорания и электромобили. В первое время компоненты для сборки будут поставляться от разных производителей из дружественных стран.

Однако уже сегодня Москва и «КАМАЗ» при поддержке Правительства РФ приступают к организации производства ключевых автокомпонентов в России: электродвигателей, аккумуляторов, систем управления, безопасности и прочее.

Второй этап

Планируется увеличить объем использования в сборке автомобилей отечественных комплектующих: кузовных деталей, силовых элементов управления, тормозных систем.

Третий этап

На заводе «Москвич» начнется производство российского электромобиля из ключевых отечественных компонентов: электродвигатель, батареи, системы безопасности и управления.

В результате, согласно документу, в России развернется полномасштабное автопроизводство, состоящее из головного московского завода и нескольких сотен поставщиков автокомпонентов.

Благодаря этому в России будут локализованы критически важные технологии автопрома, а также обеспечено работой около 40 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава РФ Владимир Путин потребовал обеспечить работу предприятий отечественного автопрома. Есть, как минимум, две приоритетные задачи, требующие решения. Одна из них связана с обеспечением работы заводских предприятий в России, а также со снабжением их всеми необходимыми для работы компонентами. Вторая задача предусматривает сохранение занятости квалифицированным кадрам