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Знаменитый актер прикладывает все усилия, чтобы запомнить лица окружающих, однако это у него не получается.

Звезда Голливуда Брэд Питт посетовал, что окружающие не верят в его заболевание прозопагнозией — редким расстройством, при котором человек утрачивает способность узнавать лица.

«Никто мне не верит», — заявил актер в интервью GQ.

По словам Питта, он прикладывает все усилия, чтобы запомнить лица людей, однако это у него не получается. В связи с этим его беспокоит, что у людей складывается о нем впечатление как о «недоступной, отчужденной и эгоцентричной» звезде.

Также актер сказал, что хочет встретиться с другим человеком, страдающим таким же заболеванием. В то же время Питт признал, что официально прозопагнозию ему не диагностировали.

Впервые о своих подозрениях на «лицевую слепоту» актер сообщил в 2013 году. Тогда он рассказал, что иногда ему дают описание внешности людей, чтобы ему было легче. Также он предположил, что многие люди ненавидят его, так как думают, что он их не уважает, тогда как он их просто не узнает.

Как сообщал 5-tv.ru, психолог Татьяна Черепанова предположила, что у Брэда Питта приобретенная прозопагнозия вследствие сильного алкоголизма.