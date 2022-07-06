В ВОЗ заявили о выявленных случаях заражения детей оспой обезьян

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По данным организации, уже в 58 странах мира выявлено более шести тысяч заболевших. Пути распространения специалистам до сих пор не совсем понятны.

Всемирной организации здравоохранения стало известно о случаях заражения детей оспой обезьян.

«Есть сообщения о случаях заболевания у детей. На сегодняшний день около трети из них приходится на детей в возрасте до десяти лет, а половина — на детей в возрасте до пяти лет», — цитирует заявление главы секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунды Льюис РИА Новости.

При этом вопрос передачи заболевания пациентам 18-19 лет еще остается открытым. Но дети младшего возраста, вероятней всего, заражаются в домашних условиях, отметили в организации.

Всего, по данным ВОЗ, в мире выявили уже более шести тысяч случаев заболевания в 58 странах мира. Осложняет ситуацию то, что до сих пор точно не ясны пути распространения инфекции. Комитет ВОЗ по ЧС назвал обстановку чрезвычайной. Обычно болезнь протекает легко, и большинство выздоравливает в течение нескольких недель. Однако бывают случаю тяжелого течения болезни. Среди первых симптомов выявляют головную боль, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, озноб, истощение.

В России в связи с обезьяньей оспой о локдауне речи не идет. По мнению Роспотребнадзора, инфекция распространяется медленнее, чем COVID-19.

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