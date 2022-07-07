В Херсоне задержали террористов, совершивших покушение на главу УСИН

Фото, видео: EPA / SERGEI ILNITSKY / ТАСС; 5-tv.ru

Правоохранительным органам осталось найти только исполнителя и организатора.

Сотрудники ФСБ выяснили, кто заложил взрывчатку возле автомобиля начальника службы исполнения наказаний Херсонской области. Покушение произошло в середине июня, мужчина получил ранения. Сегодня задержаны двое местных жителей: они признались, что действовали по указанию украинских спецслужб. Детали резонансного преступления выяснил корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Это эксклюзивные кадры — спецназ проводит операцию по задержанию террористов в Херсоне. По оперативным данным, задержанный Олег Пронько участвовал в покушении на главу херсонской службы исполнения наказаний. Машину с начальником УСИН Евгением Соболевым подорвали в городе еще в середине июня.

В тот день Соболев выезжал из дома на работу, когда возле его белой иномарки взорвалась устройство направленного действия. Закладывал мину во дворе жилого дома вот этот человек — Василий Библенко. Бывший полицейский, уволенный из органов по статье. Он работал в Херсоне под прикрытием, готовил серию терактов, вербовал в свою сеть новых агентов. Одним из таких как раз и был задержанный Пронько.

Еще одного сообщника тоже удалось задержать.

Это Андрей Сереженько — водитель. Он должен был забрать Библенко с места теракта. Рассказывает: покушение на главу Херсонского УСИНа их группа выполняла под чутким руководством кураторов из Киева. Вот только в день взрыва все пошло не по плану.

Осколочное ранение террористу Библенко лечили в Херсоне больше недели. Подпольно. Куратор из Киева, представлявшийся группе херсонских агентов, как Джейсон Хард даже нашел врача. Библенко долго делали перевязки, а затем вывезли в Запорожье.

Сейчас Библенко на подконтрольной Украине территории. А Пронько и Сереженько арестованы в Херсоне. И согласны во всем сотрудничать со следствием.