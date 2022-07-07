Приходят даже пенсионеры: как россияне помогают защищать Донбасс

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

Россияне помогают бойцам Донбасса получить жизненно необходимое снаряжение.

Внести свой вклад может каждый. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин открыл на странице Общероссийского народного фронта адресный сбор для одной из штурмовых бригад ДНР. И жители страны уже перечислили, в общей сложности, около десяти миллионов рублей.

Сейчас бойцы выполняют задачи на территории ЛНР. С представителями подразделения встречаемся недалеко от Попасной. Удалось привезти многое из того, что заказывали гвардейцы.

«Привезли берцы, привезли квадрокоптеры, монокуляры, бинокли, различного рода прицелы, это и коллиматорные, снайперские, тепловые, их можно использовать и днем и ночью. Так же есть медицина, готовые аптечки», — рассказал руководитель Донецкого отделения Народного Фронта Владимир Тараненко.

Груз необходимо развезти по нескольким точкам. Сначала заезжаем к танкистам. Позади у них почти месяц непрерывных боев.

Средний размер переводов — тысяча рублей. То есть основная масса жертвователей — люди небогатые, но их оказалось так много, что на помощь сотой бригаде ДНР удалось собрать больше десяти миллионов рублей.

«То, что произошло — превзошло все ожиданя… Люди со всей страны перечисляют средства, пенсионеры из сельсовета, где нет банкоматов приезжают передать пацанам на фронт. Это дорогого стоит», — рассказал руководитель исполкома Народного Фронта Михаил Кузнецов.

А вот то, что ценится на фронте больше всего: квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы ночного видения. Все эти военные гаджеты повышают боеспособность подразделения в разы. Позволяют воевать эффективно, умно.

«Оценить это невозможно. Вы понимаете, вооружив каждого бойца или хотя бы командиров отделений такими устройствами, мы обеспечиваем безопасность ведения боевых действий, как наступательных, так и оборонительных в ночное время. То есть неожиданностей уже со стороны противника не будет. И чем больше таких средств, понятно, что это увеличивает наши возможности», — рассказал офицер 100-й бригады НМ ДНР под позывным «Траверз».

Сотая бригада — гвардейская. Она специализируется на штурмах, ее всегда бросают в самое опасное направление, и уж здесь-то точно найдутся профессионалы, которые смогут грамотно распорядиться всеми этими устройствами, закупленными на народные средства.