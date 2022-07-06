Генеральское дело: более четырех лет в Петербурге работала преступная схема

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Расследование уголовного дела о дерзком хищении на высоком уровне находится под личным контроле непримиримого к коррупционерам министра МВД Владимира Колокольцева.

МВД подтвердило задержание генералов полиции. Фигурантами громкого дела стали главный автоинспектор Петербурга и Ленинградской области Алексей Семенов, бывший глава петербургской полиции Сергей Умнов — сейчас он помощник министра внутренних дел, а также бывший зам. по тылу петербургского главка Иван Абакумов.

Сообщается, что все допросы будут проходить в Москве. Дело на контроле министра Владимира Колокольцева, известного своей непримиримой позицией к коррупционерам. По версии следствия, речь идет о многолетних злоупотреблениях должностными полномочиями.

Новые детали расследования — у Романа Ишмухаметова.

Четыре года генералы МВД, ставшие фигурантами уголовного дела о превышении полномочий незаконно обогащались, растрачивая деньги из по сути благотворительного фонда. Это следует из первых официальных комментариев по громкому уголовному делу.

Установлено, что в период с 2016 по 2020 годов несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущества в целях личного использования.

Следователи работали одновременно в четырех регионах страны. Сотрудник федеральной службы безопасности проводили обыски на рабочем месте и дома у главы управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти — генерала-майора Алексея Семенова по информации наших источников правоохранители изъяли документы и цифровые носители.

Еще два года назад СК заинтересовался нарушениями в деятельности 11-ти коммерческих межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД. Гражданке Белоруссии Наталье Шимской каждый год нужно перерегистрировать машину в Северной столице. Говорит, попасть в МРЭО, бесплатно — невозможно.

«Я позвонила, мне сказали, что да мы можем Вас записать, но только через коммерческие услуги. То есть Вы нам платите 6000-7000 рублей и мы делаем для Вас документы», — рассказывает Наталья.

В то время, как автовладельцы часами, а иногда и днями стояли в очередях, чтобы оформить свои машины. Коммерческие МРЭО предлагали сделать все без волокиты, но за деньги. Оборот только одной частной компании мог превышать 15-ть миллионов рублей в месяц. И это очень «плотное» сотрудничество госструктур и частных компаний процветало в Петербурге при действующем руководстве управления ГИБДД. Алексей Семенов возглавил его осенью 2017-го и все это время оставался непубличной персоной.

Но все эти годы у автолюбителей Петербурга копились вопросы к начальнику дорожной полиции.

«Каков командир — такая и часть, если командир нормальный, то и корабль в боевом строю. А когда у нас расставляются по городу знаки, которые сами гаишники не могут объяснить для чего и как они стоят, то извините, у меня… Если ко мне обращаются представители ГИБДД и говорят — съезди на перекресток и объясни нам, как там расставлены знаки и как их надо читать», — признается директор автошколы, председатель правления ассоциации автошкол «Содействие» Санкт-Петербурга Александр Семенов.

Примерно в то же время, когда в Петербурге появились частные МРЭО появился и фонд содействия программ ГУВД. Все три фигуранта-генерала могли быть причастны к злоупотреблениям. Якобы именно они настойчиво предлагали местным бизнесменам жертвовать туда деньги.

«Связь между коммерческими структурами и фондом в который они переправляли денежные средства она носила благотворительный характер», — говорит автоэксперт Дмитрий Попов.

Но это на бумаге, а на деле средства уходили в карманы высокопоставленных силовиков. Один из них — бывший начальник петербургского главка Сергей Умнов — перешел на работу в Москву. Но именно он когда-то пригласил Алексея Семенова в Петербург — их связывали тесные служебные, и судя по всему, дружеские отношения.

А вот недвижимость Умнова в одном из элитных поселков Ленобласти.

«Приозерский район, там сотка земли может стоить 300 000-500 000 рублей, потому что очень востребованный и раскрученный район. Думаю соток десять там есть, 4-5 миллионов, и дом около 20, 23-25 миллионов это реально», — поясняет риэлтор Андрей Мазур.

И это при том, что в декларации Семенова — за 2017 год был указан доход в один миллион 300 тысяч рублей и маленькая квартира.

Этому фонду принадлежал дорогой внедорожник бывшего зама по тылу петербургского главка генерала Ивана Абакумова. Его задержали в Крыму, и везут в Москву… В последнее время он жил на полуострове.

В целом коррупционная схема выглядела так — 11 частных МРЭО с одной стороны, и руководство петербургской полиции на тот момент — Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семенов. Они получали деньги из МРЭО, а так же от бизнесменов.

Это позволяло жить на широкую ногу. И, возможно, деньги туда вносили весьма одиозные бизнесмены. Такие, как Михаил Баракин, попавшийся пять лет назад за езду без документов. Позже у него нашли BMW со спецраскраской МЧС и мигалками. Когда стали выяснять откуда мигалки, след привел к тогдашнему руководству петербургского главка — Умнову, Абакумову и Семенову. Все подозреваемые на данный момент — генералы. И задержать их без санкции главы МВД, конечно, не могли. А его принципиальная и жесткая позиция по отношению к коррупции известна всем.