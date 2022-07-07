Чудом остались живы: последствия обстрела Донецка

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Многим жителям города откровенно посчастливилось не стать жертвой националистов: кто-то ушел на работу, кто-то — в магазин.

ВСУ снова обстреливают Донецк. Сильнейшие удары наносят третий день почти без перерыва. Взрывы начинаются с рассветом. Люди вынуждены прятаться в укрытиях. Погибших не успевают хоронить. За минувшие сутки — четыре новые жертвы, в том числе десятилетняя девочка. Александр Сафиулин с последними новостями.

Утром в Донецке в воздухе вновь чувствовался запах гари. В разных районах спасатели продолжают устранять последствия обстрелов ВСУ.

Здания на территории промзоны вокруг «Камаз-центра» дымятся до сих пор, на стоянке десятки сожженных машин. Били, судя по разрушениям, из тяжелой артиллерии.

Формирования Украины били по всему району. В ближайшем квартале разрушены несколько жилых домов.

Один из снарядов попал прямо в окно квартиры. Часть стены разрушена, также видны последствия от разлета осколков. Жильцам повезло: они в этот момент находились на работе. При этом в соседних помещениях выбиты стекла.

Внутри сломаны все стены, разруха. Но из окна соседней комнаты выглядывает испуганная кошка — она тоже чудом осталась жива.

Сильные разрушения и в Путиловском районе. И вновь били прямой наводкой в жилой дом. Жителей спасло дерево. Альбина Георгиевна ушла домой буквально за несколько минут до взрыва.

У Николая взрывной волной выбило рамы окон, полностью разрушило балкон. Когда случился взрыв он был дома. Мужчина убирался всю ночь, сметать осколки продолжает до сих пор.

Впрочем, в Донецке в районах, которые накануне подверглись обстрелам ВСУ, жизнь не остановилась. Люди идут на работу, кто-то на остановке ждет автобус. Общественный транспорт теперь ездит с открытыми дверьми, чтобы в случае нового обстрела не тратить время, чтобы выбраться смогли все.