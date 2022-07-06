Аргентина получила 819 тысяч доз второго компонента вакцины «Спутник V»

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В стране быстро растет число заражений коронавирусом. В конце июня был зафиксирован первый случай смерти от подварианта ВА.5 штамма «омикрон», против которого эффективен российский препарат.

Аргентина получила 819 тысяч доз второго компонента российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

«Аргентинская фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF поставила Правительству страны 819 тыс. доз второго компонента вакцины против коронавируса „Спутник V“ на прошлой неделе, препарат уже распределен по медицинским учреждениям и будет применяться в рамках национальной программы борьбы с коронавирусной инфекцией», — сказано в сообщении.

Отмечается, что российская вакцина играет важную роль в защите здоровья людей, учитывая что в Аргентине выросло количество заражений коронавирусом на 6% по сравнению с прошлой неделей.

Согласно данным независимого исследования итальянского Национального института инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани, «Спутник V» более эффективен против «омикрона» по сравнению с другой ведущей вакциной, так как формирует более высокий средний геометрический титр вируснейтрализующих антител.

«Штамм „Омикрон“ и его подвиды ВА.4 и ВА.5 являются причиной резкого роста заболеваемости коронавирусом в США, Южной Африке и 70 других странах, который наблюдается в последнее время», — отмечается в пресс-релизе.

Также отмечается, что в Аргентине в конце июня был зафиксирован первый случай смерти от под-варианта BA.5 штамма «омикрон».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что медицинский журнал Vaccines обнародовал данные исследований, касающихся эффективности вакцины «Спутник V» против госпитализаций пациентов с омикроном. По итогам препарат показал впечатляющий результат — 97 процентов.